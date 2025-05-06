Серое удостоверение: кому выдается, как получить и какие льготы предусмотрены
Родственники погибших военнослужащих могут рассчитывать на помощь от государства при наличии соответствующего удостоверения. В частности есть два вида таких удостоверений — черное и серое.
Что такое серое удостоверение, какие льготы предусматривает и как его получить в Украине в 2025 году — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.
Серое удостоверение: кто получает и что это за документ
Серое удостоверение – это документ, который выдается членам семей военнослужащих, погибших во время защиты или выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.
Такое удостоверение выдается следующим категориям родственников погибшего военнослужащего:
- родители погибшего (мать и отец);
- жена или муж, если они не женились во второй раз (независимо от того, выплачивается ему пенсия по этому поводу, или нет);
- дети, которые не имеют (и не имели) своих семей или дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до 18 лет;
- дети, если оба их родителя погибли или пропали без вести;
- лица, которые находились на иждивении погибшего (иждивенцы).
Серое удостоверение: как получить и какие документы необходимы
Чтобы получить серое удостоверение необходимо иметь документ, подтверждающий факт гибели/смерти или пропажи без вести военнослужащего, выданный ТЦК и СП.
Для оформления удостоверения необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации и подать следующие документы:
- заявление от члена семьи погибшего;
- свидетельство о смерти (копия или официальное сообщение о гибели военного);
- документы, подтверждающие участие в боевых действиях, например, выписка из приказа или справка из воинской части;
- заключение военно-врачебной комиссии о причине гибели;
- паспорт и идентификационный код заявителя;
- документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке и т. д.).
После подачи полного пакета документов органы социальной защиты рассматривают заявление и принимают решение о выдаче серого удостоверения.
Серое удостоверение: какие льготы предусмотрены
Перечень льгот семьям погибших воинов регулируется законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.
Серое удостоверение дает право на ряд социальных льгот и гарантий, в частности:
- бесплатное получение лекарств для амбулаторного лечения по рецепту врача;
- бесплатное первоочередное протезирование зубов;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- внеочередное обеспечение жильем (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет) при необходимости улучшения жилищных условий;
- 50% скидку на оплату за пользование жильем (квартплату);
- 50% скидку на оплату за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, газ) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
- 50% скидку на оплату стоимости топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;
текущий ремонт жилых домов и квартир;
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственного жилого дома;
- внеочередное право на получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет, начиная с 5-го года после окончания строительства;
- предоставляется пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы независимо от стажа работы;
- предоставляется очередной ежегодный отпуск в удобное время или дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
- предусматривается право остаться на рабочем месте во время сокращений;
- предусматривается поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;
- ежегодная разовая денежная помощь;
- другие льготы, предусмотренные законодательством.
Обратите внимание! Члены семей погибших, которые имеют право на серое и черное удостоверение, могут оформить оба вида.