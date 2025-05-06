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Серое удостоверение: кому выдается, как получить и какие льготы предусмотрены

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Фото: Минобороны

Родственники погибших военнослужащих могут рассчитывать на помощь от государства при наличии соответствующего удостоверения. В частности есть два вида таких удостоверений — черное и серое.

Что такое серое удостоверение, какие льготы предусматривает и как его получить в Украине в 2025 году — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Серое удостоверение: кто получает и что это за документ

Серое удостоверение – это документ, который выдается членам семей военнослужащих, погибших во время защиты или выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий.

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Такое удостоверение выдается следующим категориям родственников погибшего военнослужащего:

  • родители погибшего (мать и отец);
  • жена или муж, если они не женились во второй раз (независимо от того, выплачивается ему пенсия по этому поводу, или нет);
  • дети, которые не имеют (и не имели) своих семей или дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до 18 лет;
  • дети, если оба их родителя погибли или пропали без вести;
  • лица, которые находились на иждивении погибшего (иждивенцы).

Серое удостоверение: как получить и какие документы необходимы

Чтобы получить серое удостоверение необходимо иметь документ, подтверждающий факт гибели/смерти или пропажи без вести военнослужащего, выданный ТЦК и СП.

Для оформления удостоверения необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации и подать следующие документы:

  • заявление от члена семьи погибшего;
  • свидетельство о смерти (копия или официальное сообщение о гибели военного);
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях, например, выписка из приказа или справка из воинской части;
  • заключение военно-врачебной комиссии о причине гибели;
  • паспорт и идентификационный код заявителя;
  • документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке и т. д.).

После подачи полного пакета документов органы социальной защиты рассматривают заявление и принимают решение о выдаче серого удостоверения.

Серое удостоверение: какие льготы предусмотрены

Перечень льгот семьям погибших воинов регулируется законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Серое удостоверение дает право на ряд социальных льгот и гарантий, в частности:

  • бесплатное получение лекарств для амбулаторного лечения по рецепту врача;
  • бесплатное первоочередное протезирование зубов;
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
  • внеочередное обеспечение жильем (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет) при необходимости улучшения жилищных условий;
  • 50% скидку на оплату за пользование жильем (квартплату);
  • 50% скидку на оплату за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, газ) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
  • 50% скидку на оплату стоимости топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;
    текущий ремонт жилых домов и квартир;
  • внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственного жилого дома;
  • внеочередное право на получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет, начиная с 5-го года после окончания строительства;
  • предоставляется пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • предоставляется очередной ежегодный отпуск в удобное время или дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
  • предусматривается право остаться на рабочем месте во время сокращений;
  • предусматривается поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;
  • ежегодная разовая денежная помощь;
  • другие льготы, предусмотренные законодательством.

Обратите внимание! Члены семей погибших, которые имеют право на серое и черное удостоверение, могут оформить оба вида.

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