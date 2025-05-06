Сіре посвідчення: кому видається, як отримати та які пільги передбачені

Родичі загиблих військовослужбовців можуть розраховувати на допомогу від держави за наявності відповідного посвідчення. Зокрема є два види таких посвідчень – чорне та сіре.

Що таке сіре посвідчення, які пільги передбачає та як його отримати в Україні у 2025 році – читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Сіре посвідчення: хто отримує і що це за документ

Сіре посвідчення – це документ, який видається членам сімей військовослужбовців, що загинули під час захисту або виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Зараз дивляться

Таке посвідчення видається таким категоріям родичів загиблого військовослужбовця:

батьки загиблого (мати та батько);

дружина або чоловік, якщо вони не одружилися вдруге (незалежно від того, виплачується йому пенсія з цього приводу чи ні);

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей або діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до 18 років;

діти, якщо обоє їхніх батьків загинули або зникли безвісти;

особи, які перебували на утриманні загиблого (утриманці).

Сіре посвідчення: як отримати та які документи необхідні

Щоб отримати сіре посвідчення, необхідно мати документ, який підтверджує факт загибелі/смерті чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий ТЦК і СП.

Для оформлення посвідчення необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації та подати такі документи:

заява від члена сім’ї загиблого;

свідоцтво про смерть (копія або офіційне повідомлення про загибель військового);

документи, що підтверджують участь у бойових діях, наприклад, витяг із наказу або довідка з військової частини;

висновок військово-лікарської комісії про причину загибелі;

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо).

Після подання повного пакету документів органи соціального захисту розглядають заяву та приймають рішення про видання сірого посвідчення.

Сіре посвідчення: які пільги передбачені

Перелік пільг родинам загиблих воїнів регулюється законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Документ надає право на низку соціальних пільг і гарантій, зокрема:

безоплатне отримання ліків для амбулаторного лікування за рецептом лікаря;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

позачергове забезпечення житлом (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік) за потреби поліпшення житлових умов;

50% знижку на оплату за користування житлом (квартплату);

50% знижку на оплату за користування комунальними послугами (електроенергія, газ) і скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

50% знижку на оплату вартості палива для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;

поточний ремонт жилих будинків і квартир;

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власного жилового будинку;

позачергове право на отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва та городництва;

одержання позики на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт жилих будинків із погашенням її протягом 10 років, починаючи з 5-го року після закінчення будівництва;

надається допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

надається чергова щорічна відпустка в зручний час або додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

передбачається право залишитися на робочому місці під час скорочень;

передбачається вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти бюджетним коштом;

щорічна разова грошова допомога;

інші пільги, передбачені законодавством.

Зверніть увагу! Члени сімей загиблих, які мають право на сіре та чорне посвідчення, можуть оформити обидва види.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.