Келлог: Украина готова к 30-дневному миру, но Путин чинит препятствия

Украина согласилась на всеобъемлющее перемирие с Россией, предложенное американской стороной, однако главной преградой для реализации этой инициативы остается позиция российского президента Владимира Путина.

Украина готова к перемирию

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

— Украинцы согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продлено. Они хотят этого сегодня, — сказал Келлог.

По его словам, последние переговоры проводились в Лондоне при участии Коалиции решительных, которую формируют Великобритания, Франция и Германия. Спецпредставитель подчеркнул, что Украина приняла условия перемирия, несмотря на то, что не все из них являются удобными для нее.

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— Мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться. Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может принести результат — это президент Трамп. Но если Путин согласится, — добавил Келлог.

Он считает, что именно российский лидер пока тормозит процесс приближения к прекращению боевых действий.

Напомним, еще в марте американская делегация в Саудовской Аравии выступила с инициативой 30-дневного перемирия. Украина официально подтвердила готовность к такому шагу.

В то же время Кремль продвигал только символические периоды тишины — на Пасху и 9 мая.

Впрочем, даже во время объявленных кратковременных “перемирий”, РФ не прекращала боевых действий и обстрелов украинских позиций.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина готова к длительному прекращению огня, однако только на условиях, которые имеют реальные шансы остановить огонь, а не стать прикрытием для перегруппировки врага.

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