Пропагандисты в РФ “анонсируют” удар Орешником по Киеву: в ЦПД ответили

Россияне начали распространять “страшилки” об ударе Орешником по Киеву, опасаясь атак по Москве.

В этом убежден руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Заявления РФ об ударе Орешником по Киеву: ответ ЦПД

7 мая российские пропагандистские СМИ заполонили сообщения, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности “в ответ на возможные провокации со стороны Украины”.

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По предварительным данным, Россия может готовить удар ракетой Орешник по Киеву.

К слову, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков комментировать возможный удар Орешником по Киеву отказался. Российским журналистам он заявил, что их позиция относительно “перемирия” на День победы хорошо известна.

– Все указания даны. Никаких новых элементов нет, – заверил Дмитрий Песков.

Между тем руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отмечает: Путин забыл уточнить, что второй пуск Орешника вообще был неудачен, ведь он банально не полетел.

– А вообще все эти страшилки об Орешнике являются очень простым месседжем: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть Орешник, – отметил Андрей Коваленко.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин еще 28 апреля единолично объявил так называемое перемирие с 00:00 8 мая по 00:00 11 мая, поскольку планирует мероприятия в Москве к 80-летию Дня победы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что не рекомендует гостям из других стран посещать парад в Москве 9 мая из соображений безопасности.

Тем временем российскую столицу уже три дня подряд атакуют дроны.

Кроме того, ночью 7 мая атаковали завод оптоволоконных систем в Саранске, а также Конструкторское бюро приборостроения и Научно-производственное объединение СПЛАВ в Туле.

Поражена была еще и авиабаза Кубинка в Московской области и аэродром Шайковка в Калужской области.

Отметим, что ракетой Орешник россияне атаковали Днепр 21 ноября 2024 года.

После того как эксперты исследовали обломки ракеты, выяснилось, что это далеко не новейшая разработка РФ, как хвастался Путин.

Орешник, который, вероятно, является модификация ракеты РС-26 Рубеж, россияне изготовили еще в 2017-2018 годах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Baza, Андрей Коваленко

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