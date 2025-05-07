Насмешка Путина над мирными усилиями США: Сибига о ночной атаке 7 мая

Ночная атака РФ на Киев и другие регионы 7 мая — ответ российского диктатора Владимира Путина на предложение Украины о 30-дневном прекращении огня и мирные усилия США.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Сибига о ночной атаке на Украину 7 мая

— Путин отвечает такими жестокими ударами на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше. Он сознательно насмехается над мирными усилиями США, — считает украинский дипломат.

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Поэтому единственный способ для прекращения российского террора против Украины видит только в усилении давления на Москву.

— Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской Россией неприемлемо. Это не “освободители”, а военные преступники, — резюмировал Сибига.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня с любой даты, но на 30 дней, как еще 11 марта предлагали США.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : МИД

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