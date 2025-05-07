Потери РФ на 7 мая: ликвидированы еще 1270 оккупантов и свыше 70 артсистем

Потери РФ на 7 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1270 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 169-е сутки полномасштабной войны достигли 960 770 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 7 мая 2025

личного состава — около 960 770 (+1270) человек;

танков — 10 780 (+14);

боевых бронированных машин — 22 419 (+3);

артиллерийских систем — 27 502 (+71);

РСЗО — 1 378;

средств ПВО — 1 155;

самолетов — 372;

вертолетов — 335;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 266 (+124);

крылатых ракет — 3 197 (+1);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 47 484 (+131);

специальной техники — 3 873.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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