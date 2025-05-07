Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 7 мая: ликвидированы еще 1270 оккупантов и свыше 70 артсистем
Потери РФ на 7 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1270 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 169-е сутки полномасштабной войны достигли 960 770 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 7 мая 2025
- личного состава — около 960 770 (+1270) человек;
- танков — 10 780 (+14);
- боевых бронированных машин — 22 419 (+3);
- артиллерийских систем — 27 502 (+71);
- РСЗО — 1 378;
- средств ПВО — 1 155;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 335;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 266 (+124);
- крылатых ракет — 3 197 (+1);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 47 484 (+131);
- специальной техники — 3 873.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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