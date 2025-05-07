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Потери РФ на 7 мая: ликвидированы еще 1270 оккупантов и свыше 70 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 7 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1270 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 169-е сутки полномасштабной войны достигли 960 770 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 7 мая 2025

  • личного состава — около 960 770 (+1270) человек;
  • танков — 10 780 (+14);
  • боевых бронированных машин — 22 419 (+3);
  • артиллерийских систем — 27 502 (+71);
  • РСЗО — 1 378;
  • средств ПВО — 1 155;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 335;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 266 (+124);
  • крылатых ракет — 3 197 (+1);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 484 (+131);
  • специальной техники — 3 873.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
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