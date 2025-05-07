Втрати ворога на 7 травня: ліквідовано ще 1270 окупантів і понад 70 артсистем

Втрати ворога на 7 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1270 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 169-ту добу повномасштабної війни сягнули 960 770 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 7 травня 2025

особового складу ‒ близько 960 770 (+1270) осіб;

танків ‒ 10 780 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 22 419 (+3);

артилерійських систем – 27 502 (+71);

РСЗВ – 1 378;

засобів ППО ‒ 1 155;

літаків – 372;

гелікоптерів – 335;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124);

крилатих ракет ‒ 3 197 (+1);

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131);

спеціальної техніки ‒ 3 873.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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