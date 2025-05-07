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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрати ворога на 7 травня: ліквідовано ще 1270 окупантів і понад 70 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 7 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1270 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 169-ту добу повномасштабної війни сягнули 960 770 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 7 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 960 770 (+1270) осіб;
  • танків ‒ 10 780 (+14);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 419 (+3);
  • артилерійських систем – 27 502 (+71);
  • РСЗВ – 1 378;
  • засобів ППО ‒ 1 155;
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 335;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124);
  • крилатих ракет ‒ 3 197 (+1);
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131);
  • спеціальної техніки ‒ 3 873.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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