Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 7 травня: ліквідовано ще 1270 окупантів і понад 70 артсистем
Втрати ворога на 7 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1270 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 169-ту добу повномасштабної війни сягнули 960 770 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 7 травня 2025
- особового складу ‒ близько 960 770 (+1270) осіб;
- танків ‒ 10 780 (+14);
- бойових броньованих машин ‒ 22 419 (+3);
- артилерійських систем – 27 502 (+71);
- РСЗВ – 1 378;
- засобів ППО ‒ 1 155;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 335;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124);
- крилатих ракет ‒ 3 197 (+1);
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131);
- спеціальної техніки ‒ 3 873.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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