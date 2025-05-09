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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ заменила часть установок С-300/С-400 на Дальнем Востоке макетами – ЦПД

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Россияне заменили часть пусковых установок систем противовоздушной обороны С-300/С-400 на Дальнем Востоке макетами.

Предположение японских OSINT-аналитиков 9 мая подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

ЦПД – об установках С-300/С-400 на Дальнем Востоке

Руководитель ЦПД отмечает: ранее Россия держала на Дальнем Востоке ориентировочно 24 пусковые установки С-400 и 12 пусковых установок С-300, однако сейчас их количество сократилось.

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Замену на Дальнем Востоке части пусковых установок зенитно-ракетных комплексов на макеты обнаружили также японские OSINT-аналитики (OSINT, или Open source intelligence – разведка на основе открытых источников, – Ред.).

Андрей Коваленко подтверждает: согласно имеющейся у украинской стороны информации, россияне действительно перетащили часть ПВО с Дальнего Востока ближе к европейской части РФ, например к:

  • порту Усть-Луга (Ленинградская область РФ);
  • аэродрому Энгельс (Саратовская область РФ);
  • аэродрому Саваслейка (Нижнегородская область РФ);
  • собственно в Московскую область.

– У россиян есть потери ПВО вследствие ударов, поэтому они тянут системы с Дальнего Востока и пытаются замаскировать это макетами, – замечает Андрей Коваленко.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Коваленко

аеродром, Война в Украине, Москва, Російська агресія, Росія, СНБО
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