РФ замінила частину установок С-300/С-400 на Далекому Сході макетами – ЦПД

Росіяни замінили частину пускових установок систем протиповітряної оборони С-300/С-400 на Далекому Сході макетами.

Припущення японських OSINT-аналітиків 9 травня підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

ЦПД – про установки С-300/С-400 на Далекому Сході

Очільник ЦПД зауважує: раніше Росія тримала на Далекому Сході орієнтовно 24 пускові установки С-400 та 12 пускових установок С-300, однак зараз їхня кількість скоротилася.

Зараз дивляться

Заміну на Далекому Сході частини пускових установок зенітно-ракетних комплексів на макети виявили також японські OSINT-аналітики (OSINT, або Open source intelligence – це розвідка на основі відкритих джерел, – Ред.).

Андрій Коваленко підтверджує: згідно з інформацією, яка є в української сторони, росіяни дійсно перетягли частину ППО з Далекого Сходу ближче до європейської частини РФ, наприклад до:

порту Усть-Луга (Ленінградська область РФ);

аеродрому Енгельс (Саратовська область РФ);

аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ);

власне до Московської області.

– У росіян є втрати ППО унаслідок ударів, тому вони тягнуть системи з Далекого Сходу й намагаються це замаскувати макетами, – зауважує Андрій Коваленко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Коваленко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.