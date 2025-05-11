Зеленський про нічні заяви Путіна: Це хороший знак

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні заяви очільника РФ Володимира Путіна.

Зеленський – про заяви Путіна

Володимир Зеленський назвав хорошим знаком те, що “росіяни нарешті замислилися про закінчення війни”.

– Усі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню, – зазначив Володимир Зеленський.

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Глава держави наголошує: немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день.

– Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись, – додав український президент.

Нагадаємо, що під час нічного звернення 11 травня президент РФ Володимир Путін не відповів на пропозицію лідерів Європи (Коаліції охочих), України та США про 30-денне повне припинення вогню з 12 травня.

Натомість очільник Кремля запропонував Україні відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

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