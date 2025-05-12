Украинские Спайдеры: Минобороны одобрило новые роботизированные комплексы для ВСУ

Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины новый наземный роботизированный комплекс (НРК) Спайдер.

Украинская разработка для боевых задач ВСУ

Комплекс Спайдер был разработан командой украинских инженеров для различных задач.

Учитывая пожелания военных, разработчики нашли технологическое решение для увеличения дальности управления платформами этого НРК.

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Спайдер имеет компактные размеры — в кузове военного пикапа могут поместиться два робота.

Наземная платформа весит чуть более 50 кг и способна перевозить до центнера полезного груза.

Роботы оборудованы четырьмя двигателями, что повышает их мобильность и выносливость.

Особенностью Спайдеров является маневренность, простота в управлении и способность работать в сложных условиях, например во время радиолокационных помех или в ограниченнои пространстве.

Кроме того, комплекс успешно преодолевает крутые склоны и умеет двигаться с креном.

Причем заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения.

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