Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Украинские Спайдеры: Минобороны одобрило новые роботизированные комплексы для ВСУ

військовий комплекс спайдер
Фото: Минобороны

Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины новый наземный роботизированный комплекс (НРК) Спайдер.

Украинская разработка для боевых задач ВСУ

Комплекс Спайдер был разработан командой украинских инженеров для различных задач.

Учитывая пожелания военных, разработчики нашли технологическое решение для увеличения дальности управления платформами этого НРК.

Сейчас смотрят

Спайдер имеет компактные размеры — в кузове военного пикапа могут поместиться два робота.

Наземная платформа весит чуть более 50 кг и способна перевозить до центнера полезного груза.

Роботы оборудованы четырьмя двигателями, что повышает их мобильность и выносливость.

Особенностью Спайдеров является маневренность, простота в управлении и способность работать в сложных условиях, например во время радиолокационных помех или в ограниченнои пространстве.

Кроме того, комплекс успешно преодолевает крутые склоны и умеет двигаться с креном.

Причем заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения.

Читайте также
Минобороны приняло на вооружение ВСУ НРК Лють: что он может
Лють,  Характеристики НРК Лють

Война в Украине, Военная техника, Міноборони України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь