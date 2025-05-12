Українські Спайдери: Міноборони схвалило нові роботизовані комплекси для ЗСУ

Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України новий наземний роботизований комплекс (НРК) Спайдер.

Українська розробка для бойових завдань ЗСУ

Комплекс Спайдер був розроблений командою українських інженерів для різних завдань.

Враховуючи побажання військових, розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності керування платформами цього НРК.

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Спайдер має компактні розміри — у кузові військового пікапа можуть поміститися два роботи.

Наземна платформа важить трохи більше 50 кг і здатна перевозити до центнера корисного вантажу.

Роботи обладнані чотирма двигунами, що підвищує їхню мобільність та витривалість.

Особливістю Спайдерів є маневреність, простота у керуванні та здатність працювати в складних умовах, наприклад під час радіолокаційних перешкод чи в обмеженому просторі.

Крім того, комплекс успішно долає крутосхили і вміє рухатися з креном. Причому заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху.

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