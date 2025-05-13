Сколько зарабатывают украинцы в Польше и на что тратят средства

Согласно данным Управления по делам иностранцев Польши, по состоянию на конец февраля 2025 года в стране находилось около 1,55 млн граждан Украины, что составляет 78% всех иностранцев в Польше.

Большинство украинцев, находящихся в Польше, приехали в страну после начала полномасштабной войны и имеют PESEL UKR, то есть временную защиту.

92 тыс. украинцев имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента Европейского Союза. 462 тыс. граждан Украины получили действительные виды на временное проживание в Польше. Большинство из них выдано в связи с работой в стране.

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Сколько зарабатывают украинцы в Польше и на что больше всего тратят денег в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Трудоустройство украинцев в Польше: какая ситуация на рынке труда

Согласно исследованию, которое Национальный банк Польши провел в 2024 году, около 78% взрослого населения Украины, находящегося в Польше, имеет работу.

Особенно высокий уровень трудоустройства наблюдается среди тех украинцев, кто приехал в страну еще до полномасштабного вторжения РФ. В 2022 году 93% из них имели стабильную работу. Среди граждан, прибывших в Польшу как беженцы после начала войны, этот показатель составляет 68%.

Однако, по статистике рекрутинговой группы Progres, только 34% украинских граждан в Польше работают по специальности, соответствующей их образованию, опыту и квалификации. Сейчас украинцы активно занимают вакансии, которые поляки выбирают реже, в частности в сферах торговли, строительства и на производстве. В то же время увеличивается и доля тех, кто занимает руководящие или специализированные должности.

Как повлияла война в Украине на польский рынок труда

На польский рынок труда повлияла война в Украине. До 2022 года украинскими трудовыми мигрантами были преимущественно мужчины. Они активно работали в таких отраслях, как строительство, транспорт, промышленность и сфера услуг. Вследствие мобилизации и решения многих мужчин вернуться в Украину Польша потеряла значительную часть рабочей силы в этих секторах, что привело к дефициту кадров.

В то же время страна приняла значительное количество беженцев, в частности женщин с детьми. Многие из них смогли трудоустроиться, что привело к изменениям в структуре рынка труда. Например, сегодня женщины составляют 55% работников складов, а в мясоперерабатывающей промышленности их доля достигает 70%.

Сколько зарабатывают украинцы в Польше и на что тратят

Согласно аналитическому отчету группы Progres, большинство граждан Украины, которые работают в Польше, обычно получают от 3,3 до 5,5 тыс. злотых (это нетто, то есть сумму, которую они получают на руки), то есть 34,98-58,3 тыс. грн. Стоит отметить, что украинские работники часто берут на себя большие объемы работы и трудятся по 12-16 часов в сутки. Это связано с их нестабильной ситуацией и желанием обеспечить себя и семью.

Больше всего средств украинцы тратят на оплату жилья (66% опрошенных). Еще 60% тратят основную часть бюджета на продукты. В среднем расходы на питание составляют от 1,5 до 2 тыс. злотых в месяц (15,9-21,2 тыс. грн).

Дополнительно 24% бюджета уходит на оплату коммунальных услуг, интернета и мобильной связи, 13% на топливо, а 11% на погашение кредитов. Другие расходы, например, транспорт, образование и некоторые развлечения, также составляют значительную часть ежемесячных расходов.

Источник: Bankier.pl

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