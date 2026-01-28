Польша с 2022 года предоставила приют для полутора миллионов украинцев. Большинство из них нашли работу в соседней стране.

В 2026 году произошло увеличение заработной платы. Это касается и тех, кто получает минимальную оплату. Какая минимальная зарплата в Польше в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.

Минимальная зарплата в Польше в 2026 году: когда произойдет повышение

Согласно постановлению Кабмина Польши, минимальная заработная плата с 1 января 2026 года составляет 4 806 злотых брутто. То есть за час человек теперь получает 31,40 злотых брутто.

Однако наличными работник получит значительно меньше. Дело в том, что в Украине при приеме на работу работодатель указывает зарплату, которую сотрудник будет получать на руки. В Польше — немного иначе. Принимая на работу, часто называют зарплату брутто.

Брутто — это заработная плата без уплаты всех налогов и отчислений. Чистыми на руки сотрудники получают нетто, то есть сумму после уплаты всех налогов.

В Польше работник платит такие налоги:

отчисления на социальное обеспечение (ZUS) — взносы в пенсионный фонд, оплата страхования о нетрудоспособности и на случай болезни;

взнос в NFZ — это медицинское страхование;

налог на прибыль — обязательный налог для всех.

Минимальная зарплата в Польше 2026: что еще известно

Стоит заметить, что зарплата после отчислений будет меньше.

Примерно рассчитать свою зарплату после уплаты всех налогов можно с помощью онлайн-калькуляторов:

