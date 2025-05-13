Згідно з даними Управління у справах іноземців Польщі, станом на кінець лютого 2025 року в країні перебувало близько 1,55 млн громадян України, що становить 78% усіх іноземців у Польщі.

Більшість українців, що перебувають у Польщі, приїхали в країну після початку повномасштабної війни та мають PESEL UKR, тобто тимчасовий захист.

92 тис. українців мають дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента Європейського Союзу. 462 тис. громадян України отримали дійсні посвідки на тимчасове проживання в Польщі. Більшість з них видано у зв’язку з роботою в країні.

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Скільки заробляють українці у Польщі та на що витрачають кошти у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Працевлаштування українців у Польщі: яка ситуація на ринку праці

Згідно з дослідженням, яке Національний банк Польщі провів у 2024 році, близько 78% дорослого населення України, що наразі перебуває в Польщі, мають роботу.

Особливо високий рівень працевлаштування спостерігається серед тих, хто приїхав до країни ще до повномасштабного вторгнення РФ. У 2022 році 93% із них мали стабільну зайнятість. Серед громадян, які прибули до Польщі як біженці після початку війни, цей показник становить 68%.

Проте, за статистикою рекрутингової групи Progres, лише 34% українських громадян у Польщі працюють за фахом, що відповідає їхній освіті, досвіду та кваліфікації. Наразі українці активно займають вакансії, які поляки обирають рідше, зокрема у сферах торгівлі, будівництва та на виробництві. Водночас збільшується і частка тих, хто обіймає керівні чи спеціалізовані посади.

Як вплинула війна в Україні на польський ринок праці

На польський ринок праці вплинула війна в Україні. До 2022 року українські трудові мігранти були переважно чоловіки. Вони активно працювали в таких галузях, як будівництво, транспорт, промисловість та сфера послуг. Внаслідок мобілізації та рішення багатьох повернутися в Україну, Польща втратила значну частину робочої сили в цих секторах, що призвело до дефіциту кадрів.

Водночас країна прийняла значну кількість біженців, зокрема жінок із дітьми. Багато з них змогли працевлаштуватися, що призвело до змін у структурі ринку праці. Наприклад, сьогодні жінки становлять 55% працівників складів, а в м’ясопереробній промисловості їхня частка досягає 70%.

Скільки заробляють українці у Польщі та на що витрачають

Згідно з аналітичним звітом групи Progres, більшість громадян України, які працюють у Польщі, зазвичай отримують від 3,3 до 5,5 тис. злотих (це нетто, тобто суму, яку вони отримують на руки), тобто 34,98-58,3 тис. грн. Варто зазначити, що українські працівники часто беруть на себе великі обсяги роботи та трудяться по 12-16 годин на добу. Це пов’язано з їхньою нестабільною ситуацією та бажанням забезпечити себе і родину.

Найбільше коштів українці витрачають на оплату житла (66% опитаних). Ще 60% витрачають основну частину бюджету на продукти. У середньому витрати на харчування становлять від 1,5 до 2 тис. злотих на місяць (15900-21200 грн).

Додатково 24% бюджету йде на оплату комунальних послуг, інтернету та мобільного зв’язку, 13% на пальне, а 11% на погашення кредитів. Інші витрати, наприклад, транспорт, освіта та деякі розваги також складають значну частину щомісячних витрат.

Джерело: Bankier.pl

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