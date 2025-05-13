Украина готова пересмотреть запрет на переговоры с Россией при определенных условиях — Подоляк

Украина готова изменить свое решение о запрете переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, если он согласится на личную встречу с президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

Украина готова отменить запрет на переговоры с РФ

На вопрос, сможет ли Киев отменить запрет на переговоры с Путиным в случае его поездки в Стамбул, Михаил Подоляк отметил, что в таком случае, вероятно, решение СНБО будет изменено, “если будем выходить на подписание документа”.

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— Вы правы, мы (Украина, — Ред.) не считаем Путина легитимным президентом, но фактически он единолично контролирует Россию. Поэтому здесь юридически будет достаточно просто внести изменения в решение СНБО, будут приняты соответствующие необходимые юридические регламентные нормы, — пояснил Подоляк.

Напомним, в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Это решение СНБО было принято 30 сентября как реакция на попытку Кремля захватить и присоединить к России территории четырех украинских областей.

Источник: The Breakfast Show

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