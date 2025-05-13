Україна готова переглянути заборону на переговори з Росією за певних умов — Подоляк

Україна готова змінити своє рішення про заборону переговорів із главою Кремля Володимиром Путін, якщо він погодиться на особисту зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Про це повідомив радник глави Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

Україна готова скасувати заборону на переговори з РФ

На запитання, чи зможе Київ скасувати заборону на переговори з Путіним у разі його поїздки до Стамбула, Михайло Подоляк зазначив, що в такому разі, імовірно, рішення РНБО буде змінено, “якщо будемо виходити на підписання документа”.

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– Ви маєте рацію, ми (Україна, – Ред.) не вважаємо Путіна легітимним президентом, але фактично він одноосібно контролює Росію. Тому тут юридично буде достатньо просто внести зміни в рішення РНБО, будуть ухвалені відповідні необхідні юридичні регламентні норми, – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо неможливості проведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Це рішення РНБО ухвалили 30 вересня як реакцію на спробу Кремля захопити і приєднати до Росії території чотирьох українських областей.

Джерело: The Breakfast Show

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