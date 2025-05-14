Зеленский: Ожидаю, кто прибудет от РФ — тогда буду определять, какие шаги будет делать Украина
Российский диктатор Владимир Путин продолжает наносить удары по Украине, когда весь мир ждет от него простого ответа да на предложение прямых переговоров. Россия только затягивает войну и убийства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 14 мая.
Зеленский об ударах по Украине и затягивании Путина
— Никакого военного смысла в этом нет. Ничего ему это не дает. Россия только затягивает войну и убийства, — заявил Зеленский.
Президент поблагодарил каждую страну и лидера, которые сейчас давят на Россию, чтобы все-таки прекратился огонь, были нормальные и содержательные переговоры на уровне, который позволяет принять решение.
Сегодня украинская сторона провела несколько совещаний с командой по формату в Турции. Зеленский ожидает, кто прибудет от России, и тогда будет определять, какие шаги стоит делать Украине.
— Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Это может стать сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может… Сейчас все это решается, — заявил Зеленский.
Кроме этого, глава государства поблагодарил украинских воинов за защиту неба от Shahed и всех других ударных дронов.
По его словам, более сотни Shahed было в ночь на этот день — значительное количество сбито.
Он заявил, что каждое сбитие сохраняет наших людей и украинскую инфраструктуру. Как объяснил Зеленский, сегодня также были ракеты — российская баллистика.
Зеленский о заявлении Ватикана и позиции Китая
Сегодня было очень важное заявление Папы Римского Льва XIV о готовности Ватикана к посреднической работе.
По мнению президента, Ватикан может помочь дипломатии. В то же время есть поддержка прямой встречи от лидеров стран Глобального Юга — этот голос звучит, заявил Зеленский.
Также украинская сторона знает позицию Китая о прекращении огня и переговоров. Есть абсолютная четкая позиция Америки и Европы.
— Фактически сейчас наиболее очевидно для всех в мире за все время полномасштабной войны, что единственной преградой для установления мира является отсутствие четкой воли России это сделать, — подчеркнул Зеленский.
Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте на всех направлениях. По его словам, ежесуточно продолжается более сотни боев.
— Особенно тяжелые — Покровский и другие направления в Донецкой области. Мы продолжаем активные действия на Курщине и в Белгородской области. Защищаем превентивно украинское пограничье, — утверждает Зеленский.
Но все боевые действия — это не выбор Украины, а наша оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне, почему она началась и продолжается до сих пор, есть в Москве, объяснил глава государства.
Как война закончится — зависит от мира, заявил Зеленский. Украина готова к любым форматам переговоров и не боится встреч. Завтра — в Турции, резюмировал президент.