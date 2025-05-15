Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ массированно атаковала село в Сумской общине: целью была гражданская инфраструктура
Российские войска массированно атаковали село на территории Сумской общины.
Массированная атака на Сумскую общину: что известно
На село в Сумской общине россияне направили около десяти дронов.
Целью врага была гражданская инфраструктура.
Сейчас смотрят
Спасатели с ночи борются со вспыхнувшим на месте попаданий огнем.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Последствия атаки РФ на Сумскую общину выясняют.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сумской городской совет
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.