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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ массированно атаковала село в Сумской общине: целью была гражданская инфраструктура

дрон бпла
Фото: Pixabay

Российские войска массированно атаковали село на территории Сумской общины.

Массированная атака на Сумскую общину: что известно

На село в Сумской общине россияне направили около десяти дронов.

Целью врага была гражданская инфраструктура.

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Спасатели с ночи борются со вспыхнувшим на месте попаданий огнем.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки РФ на Сумскую общину выясняют.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Сумской городской совет

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Сумская область
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