Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ масовано атакувала село в Сумській громаді: ціллю була цивільна інфраструктура
Російські війська масовано атакували село на території Сумської громади.
Масована атака на Сумську громаду: що відомо
На село в Сумській громаді росіяни скерували близько десяти дронів.
Ціллю ворога була цивільна інфраструктура.
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Джерело: Сумська міська рада
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