РФ масовано атакувала село в Сумській громаді: ціллю була цивільна інфраструктура

Російські війська масовано атакували село на території Сумської громади.

Масована атака на Сумську громаду: що відомо

На село в Сумській громаді росіяни скерували близько десяти дронів.

Ціллю ворога була цивільна інфраструктура.

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Рятувальники з ночі борються з вогнем, що спалахнув на місці влучань.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Наслідки атаки РФ на Сумську громаду з’ясовують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сумська міська рада

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