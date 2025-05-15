Украл 4 млн грн: в Киеве задержали вора из Туниса

В Украине арестован 34-летний гражданин Туниса, которого подозревают в похищении 4 млн грн.

Мошенник-фрилансер

Иностранец находился в международном розыске с 2022 года. По данным следствия, мужчина работал на фрилансе администратором.

Имея доступ к электронным кабинетам пользователей, он менял реквизиты, на которые поступала оплата за выполненные работы.

Сейчас смотрят

Средства перенаправлялись на банковские счета, оформленные на его жену.

После разоблачения злоумышленник сбежал за границу, но благодаря скоординированным усилиям украинской прокуратуры, Нацполиции и компетентных органов Федеративной Республики Германия его удалось найти, задержать и передать украинской стороне.

На момент экстрадиции подозреваемый уже имел заочное сообщение о подозрении за несанкционированный доступ к информационным системам и мошенничество в крупных размерах (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Сейчас он находится под стражей. Судом определена возможность внесения залога в размере 908 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Шевченковского управления полиции Киева под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

Источник : Прокуратура Киева

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.