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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Украл 4 млн грн: в Киеве задержали вора из Туниса

арешт
Фото: Pexels

В Украине арестован 34-летний гражданин Туниса, которого подозревают в похищении 4 млн грн.

Мошенник-фрилансер

Иностранец находился в международном розыске с 2022 года. По данным следствия, мужчина работал на фрилансе администратором.

Имея доступ к электронным кабинетам пользователей, он менял реквизиты, на которые поступала оплата за выполненные работы.

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Средства перенаправлялись на банковские счета, оформленные на его жену.

После разоблачения злоумышленник сбежал за границу, но благодаря скоординированным усилиям украинской прокуратуры, Нацполиции и компетентных органов Федеративной Республики Германия его удалось найти, задержать и передать украинской стороне.

На момент экстрадиции подозреваемый уже имел заочное сообщение о подозрении за несанкционированный доступ к информационным системам и мошенничество в крупных размерах (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Сейчас он находится под стражей. Судом определена возможность внесения залога в размере 908 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Шевченковского управления полиции Киева под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

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Источник: Прокуратура Киева
Інтернет-шахрайство, арешт, Київ, Прокуратура
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