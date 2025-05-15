Как узнать свою пенсию после индексации в 2025 году: пошаговая инструкция

1 марта 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет пенсий в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 209 Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году от 25 февраля 2025 года.

Как узнать свою пенсию после индексации и какие существуют способы — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое индексация пенсии

Индексация пенсий — пересмотр размера выплат, который направлен на частичное компенсирование роста цен на потребительские товары и услуги, произошедшего в течение последних 12 месяцев.

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Согласно законодательству, индексация пенсий проводится в марте для тех людей, кто получает пенсии по солидарной системе, для бывших военных, чернобыльцев, для тех, кто получает пенсии за особые заслуги, а также для бывших чиновников и ученых.

При перерасчете используется коэффициент индексации, который определяется Кабмином. Он учитывает показатели роста потребительских цен и средней заработной платы. В 2025 году коэффициент индексации определен на уровне 1,115.

Размер пенсии после индексации: как узнать и какие есть способы

Самостоятельно проверить информацию и узнать размер проиндексированной пенсии можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личном кабинете.

Для этого необходимо выполнить простые действия:

Перейдите на веб-портал Вход .

. Выполните авторизацию удобным для вас способом. В частности, это можно сделать с помощью электронной цифровой подписи (КЭП), через BankID (по данным банковской карты) или Дія.Підпис.

После авторизации нажмите Войти.

В меню слева найдите раздел Моя пенсия. Именно там можно увидеть обновленный размер пенсии, который был пересчитан с 1 марта.

Если вам нужна более развернутая информация о проведенном перерасчете пенсионных выплат или страхового стажа, тогда можно обратиться на горячюю линию в региональное управление Пенсионного фонда по номеру 800-503-753.

Также можно непосредственно посетить управление ПФУ с паспортом и идентификационным кодом. Сотрудники проверят информацию и сообщат, какая будет пенсия после индексации.

Источник: ПФУ

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