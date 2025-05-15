Як дізнатися свою пенсію після індексації у 2025 році: покрокова інструкція

З 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) провів перерахунок пенсій відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 209 Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році від 25 лютого 2025 року.

Як дізнатися свою пенсію після індексації та які існують способи — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке індексація пенсії

Індексація пенсій — перегляд розміру виплат, який спрямований на часткове компенсування зростання цін на споживчі товари та послуги, що відбулося протягом останніх 12 місяців.

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Згідно з законодавством, індексація пенсій проводиться в березні для тих людей, хто отримує пенсії з солідарної системи, для колишніх військових, чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, а також для колишніх чиновників та науковців.

Під час перерахунку використовується коефіцієнт індексації, який визначається Кабміном. Він враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати. У 2025 році коефіцієнт індексації визначений на рівні 1,115.

Розмір пенсії після індексації: як дізнатися та які є способи

Самостійно перевірити інформацію та дізнатися розмір проіндексованої пенсії можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті.

Для цього необхідно виконати прості дії:

Перейдіть на вебпортал Вхід .

. Виконайте авторизацію у зручний для вас спосіб. Зокрема, це можна зробити за допомогою електронного цифрового підпису (КЕП), через BankID (за даними банківської картки) або Дія.Підпис.

Після авторизації натисніть Увійти .

. У меню зліва знайдіть розділ Моя пенсія. Саме там можна побачити оновлений розмір пенсії, що був перерахований з 1 березня.

Якщо вам потрібна більш розгорнута інформація щодо проведеного перерахунку пенсійних виплат або страхового стажу, тоді можна звернутися на гарячу лінію до регіонального управління Пенсійного фонду за номером 800-503-753.

Також можна безпосередньо завітати до управління ПФУ з паспортом та ідентифікаційним кодом. Співробітники перевірять інформацію та повідомлять, яка буде пенсія після індексації.

Джерело: ПФУ

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