СБУ начала подготовку к возвращению 1000 украинских воинов из плена
Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные меры к обмену 1000 на 1000 человек.
Обмен пленными между Украиной и Россией
По информации СБУ, уже формируется перечень российских военных, которые удерживаются в украинском плену и могут быть переданы Москве.
В СБУ отмечают, что вместе с Министерством здравоохранения и всеми соответствующими структурами проводят подготовку, чтобы принять украинских воинов из российского плена.
Как утверждают в Службе безопасности Украины, готовят соответствующую инфраструктуру, локации и медиков, которые помогут принять, осуществить сопровождение и реабилитацию наших защитников.
В СБУ напомнили, что договоренности о передаче пленных в формате 1000 и 1000 человек удалось достичь между делегациями Украины и России в Стамбуле во время встречи 16 мая.
Недавно руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабный обмен пленными ожидается на следующей неделе.