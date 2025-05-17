СБУ начала подготовку к возвращению 1000 украинских воинов из плена

Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные меры к обмену 1000 на 1000 человек.

Обмен пленными между Украиной и Россией

По информации СБУ, уже формируется перечень российских военных, которые удерживаются в украинском плену и могут быть переданы Москве.

В СБУ отмечают, что вместе с Министерством здравоохранения и всеми соответствующими структурами проводят подготовку, чтобы принять украинских воинов из российского плена.

Сейчас смотрят

Как утверждают в Службе безопасности Украины, готовят соответствующую инфраструктуру, локации и медиков, которые помогут принять, осуществить сопровождение и реабилитацию наших защитников.

В СБУ напомнили, что договоренности о передаче пленных в формате 1000 и 1000 человек удалось достичь между делегациями Украины и России в Стамбуле во время встречи 16 мая.

Недавно руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабный обмен пленными ожидается на следующей неделе.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.