Досрочный выход на пенсию учителей: условия и необходимый стаж

Вопрос досрочного выхода на пенсию для учителей волнует многих педагогов. Учитывая специфику труда в области образования, предусматривающую высокую эмоциональную и физическую нагрузку, возможность раньше завершить трудовую деятельность является важной социальной гарантией.

Факты ICTV узнавали, могут ли учителя выйти на пенсию досрочно и при каких условиях.

Возможен ли досрочный выход на пенсию учителей

В 2024 году вступили в силу новые правила досрочного выхода на пенсию учителей и педагогических работников. Так что сейчас для педагогов досрочный выход на пенсию возможен при условии не менее 30 лет педагогического стажа и достижения 55-летнего возраста.

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Ранее учителя могли выйти на пенсию за выслугу лет независимо от возраста, однако эта норма действует только для тех, кто до 1 января 2016 года уже имел необходимый стаж. Для таких лиц условия остаются дифференцированными в зависимости от даты приобретения стажа. Так что есть определенные исключения относительно того, сколько лет нужно отработать учителем, чтобы выйти на пенсию. То есть, это не только 55 лет, при наличии стажа в 30 лет.

Кто из учителей имеет право на досрочный выход на пенсию:

Те, кто по состоянию на 1 апреля 2015 года имел стаж не менее 25 лет;

с 1 апреля 2015 по 31 марта 2016 имел стаж 25 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 имел стаж 26 лет;

с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 имел стаж 26 лет 6 месяцев;

и далее с ежегодным повышением на 6 месяцев, до 30 лет, начиная с 1 апреля 2024 года.

Назначение пенсии и оформление необходимых документов осуществляется через органы Пенсионного фонда Украины. Работающие учителя подают заявление через место работы, а неработающие — непосредственно в ПФУ по месту жительства.

Обращение о назначении пенсии можно подавать после возникновения права на нее или не ранее чем за месяц до достижения соответствующего возраста.

Могут ли педагоги выйти на пенсию досрочно и продолжать работать

Главный специалист отдела обслуживания граждан сервисного центра № 7 Светлана Ковалюк подчеркнула, что учителя имеют возможность выбрать, какой тип пенсионного обеспечения им подходит больше — по возрасту или за выслугу лет.

По ее словам, пенсия за выслугу лет назначается с 55 лет при наличии не менее 30 лет педагогического стажа. Такая норма начала действовать с апреля 2024 года. При этом они должны быть уволены с должности, которая дала право на эту пенсию. В случае восстановления в должности выплата пенсии прекращается.

Так что педагогам необходимо сделать выбор: либо оформить пенсию досрочно, либо продолжать работать на соответствующей должности.

Что касается выхода на пенсию в 60 лет, то этот вариант также предусматривает соблюдение определенных требований. Если они выполнены, работник имеет право на единовременную выплату в размере десяти месячных пенсий.

Источник : Пенсионный фонд

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