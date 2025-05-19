Достроковий вихід на пенсію вчителів: умови та необхідний стаж

Питання дострокового виходу на пенсію для вчителів хвилює багатьох педагогів. Зважаючи на специфіку праці в галузі освіти, що передбачає високе емоційне й фізичне навантаження, можливість раніше завершити трудову діяльність є важливою соціальною гарантією.

Факти ICTV дізнавалися, чи можуть вчителі вийти на пенсію достроково та за яких умов.

Чи можливий достроковий вихід на пенсію вчителів

У 2024 році набрали чинності нові правила дострокового виходу на пенсію вчителів та педагогічних працівників. Отже наразі для педагогів достроковий вихід на пенсію можливий за умови щонайменше 30 років педагогічного стажу та досягнення 55-річного віку.

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Раніше вчителі могли вийти на пенсію за вислугу років незалежно від віку, однак ця норма діє лише для тих, хто до 1 січня 2016 року вже мав необхідний стаж. Для таких осіб умови залишаються диференційованими залежно від дати набуття стажу. Отже є певні винятки, щодо того, скільки років потрібно відпрацювати вчителем, щоб вийти на пенсію. Тобто, це не лише 55 років, за наявності стажу у 30 років.

Хто із вчителів має право на достроковий вихід на пенсію:

Ті, хто станом на 1 квітня 2015 року мав стаж не менше 25 років;

з 1 квітня 2015 по 31 березня 2016 мав стаж 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 по 31 березня 2017 мав стаж 26 років;

з 1 квітня 2017 по 31 березня 2018 мав стаж 26 років 6 місяців;

і далі з щорічним підвищенням на 6 місяців, аж до 30 років, починаючи з 1 квітня 2024 року.

Призначення пенсії та оформлення необхідних документів здійснюється через органи Пенсійного фонду України. Працюючі вчителі подають заяву через місце роботи, а непрацюючі — безпосередньо до ПФУ за місцем проживання.

Звернення щодо призначення пенсії можна подавати після виникнення права на неї або не раніше ніж за місяць до досягнення відповідного віку.

Чи можуть педагоги вийти на пенсію достроково та продовжувати працювати

Головний спеціаліст відділу обслуговування громадян сервісного центру № 7 Світлана Ковалюк наголосила, що вчителі мають можливість обрати, який тип пенсійного забезпечення їм підходить більше — за віком чи за вислугу років.

За її словами, пенсія за вислугу років призначається з 55 років за наявності щонайменше 30 років педагогічного стажу. Така норма почала діяти з квітня 2024 року. При цьому вони мають бути звільнені з посади, яка дала право на цю пенсію. У разі поновлення на посаді виплата пенсії припиняється.

Отже педагогам необхідно зробити вибір: або оформити пенсію достроково, або продовжувати працювати на відповідній посаді.

Що стосується виходу на пенсію у 60 років, то цей варіант також передбачає дотримання певних вимог. Якщо вони виконані, працівник має право на одноразову виплату в розмірі десяти місячних пенсій.

Джерело : Пенсійний фонд

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