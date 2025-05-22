Летние каникулы в Днепре 2025: когда начнутся и сколько продлятся

В социальных сетях стремительно распространяется информация о сокращении летних каникул в школах.

Факты ICTV рассказывают, какая продолжительность летних каникул в Днепре в 2025 году, когда они начнутся и закончатся — читайте подробнее в материале.

Когда будет последний звонок в Днепре в 2025 году

Согласно Постановлению № 841 Кабинета Министров Украины от 23 июля 2024 года О начале учебного года во время военного положения в Украине, продолжительность учебного года 2024-2025 в учреждениях общего среднего образования — с 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года.

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Таким образом в 2025 году для школьников города Днепр и Днепропетровской области 30 мая официально завершится учебный год. В этот же день в большинстве школ состоятся торжественные мероприятия по случаю последнего звонка.

Согласно законодательству Украины, учебный год в школах должен длиться не более 175 учебных дней, а продолжительность каникул в течение учебного года не может быть менее 30 календарных дней.

Таким образом, летние каникулы в Днепре в 2025 году начнутся 31 мая и продлятся до 31 августа, обеспечивая детям почти три месяца отдыха.

После завершения учебного года, в июне, для учеников младших классов планируется организация пришкольных лагерей, а выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

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