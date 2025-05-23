Кабмин расширил перечень полезных ископаемых государственного значения: что добавили

Украинское правительство обновило список полезных ископаемых, которые имеют большое значение для страны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин дополнил перечень полезных ископаемых

— Внесены изменения в постановление КМУ от 12.12.1994 № 827 Об утверждении перечней полезных ископаемых общегосударственного и местного значения, — сообщил Мельничук.

В список полезных ископаемых общегосударственного значения добавили новые, актуальные на сегодняшний день ископаемые различного типа, с учетом современных тенденций.

Сейчас смотрят

В частности, в обновленный перечень теперь входят такие полезные ископаемые, как природный водород, газ из твердых пород (например, известняка или песчаника), а также цезиевые ископаемые.

Кроме того, в перечень добавили новые категории. Например, появился раздел Негорючие, в котором есть подраздел Газообразные. Также введен раздел Техногенные, который делится на подразделы: горючие, металлические, неметаллические ископаемые и тому подобное.

Источник: Тарас Мельничук

Фото: Кабинет Министров Украины

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.