Український уряд оновив список корисних копалин, які мають велике значення для країни.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін доповнив перелік корисних копалин

– Внесено зміни до постанови КМУ від 12.12.1994 № 827 Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, – повідомив Мельничук.

До списку корисних копалин загальнодержавного значення додали нові, актуальні на сьогодні копалини різного типу, з урахуванням сучасних тенденцій.

Зараз дивляться

Зокрема, до оновленого переліку тепер входять такі корисні копалини, як природний водень, газ з твердих порід (наприклад, вапняку або пісковику), а також цезієві копалини.

Крім того, до переліку додали нові категорії. Наприклад, з’явився розділ Негорючі, у якому є підрозділ Газоподібні. Також введено розділ Техногенні, який поділяється на підрозділи: горючі, металічні, неметалічні копалини тощо.

Джерело: Тарас Мельничук

Фото: Кабінет Міністрів України

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