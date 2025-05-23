Кабмін розширив перелік корисних копалин державного значення: що додали
Український уряд оновив список корисних копалин, які мають велике значення для країни.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін доповнив перелік корисних копалин
– Внесено зміни до постанови КМУ від 12.12.1994 № 827 Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, – повідомив Мельничук.
До списку корисних копалин загальнодержавного значення додали нові, актуальні на сьогодні копалини різного типу, з урахуванням сучасних тенденцій.
Зокрема, до оновленого переліку тепер входять такі корисні копалини, як природний водень, газ з твердих порід (наприклад, вапняку або пісковику), а також цезієві копалини.
Крім того, до переліку додали нові категорії. Наприклад, з’явився розділ Негорючі, у якому є підрозділ Газоподібні. Також введено розділ Техногенні, який поділяється на підрозділи: горючі, металічні, неметалічні копалини тощо.
Джерело: Тарас Мельничук
Фото: Кабінет Міністрів України