Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Россия вбрасывает фейки, что ВСУ применяют химическое оружие на Курщине и “минируют игрушки” — ЦПД

фейкові новини
Фото: Depositphotos

Центр противодействия дезинформации зафиксировал очередную волну фейковых сообщений со стороны российских пропагандистских ресурсов, направленную на дискредитацию Сил обороны Украины.

РФ распространяет новые фейки

Одним из новых фейков является утверждение о якобы обнаружении украинских химических боеприпасов на Курщине.

Однако никаких улик российская сторона не приводит.

Сейчас смотрят

Более того, даже обнародованные видеозаписи не подтверждают ни принадлежность этих боеприпасов украинским военным, ни наличие у них ядовитых веществ.

– Такие обвинения типичны для российской пропаганды. Ни одно из них никогда не было подкреплено доказательствами, — отметили в Центре.

Также распространяются очередные вбросы о якобы массовом минировании украинскими военными населенных пунктов на Курщине.

В частности, речь идет даже о фейках по минированию детских игрушек. Никакого доказательства этих утверждений нет.

В Центре подчеркивают, что цель таких сообщений неизменна попытка дискредитировать Вооруженные Силы Украины и отвлечь внимание от собственных военных преступлений на территории Украины.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщалось, что на фоне международных усилий по мирному урегулированию войны в Украине Россия активизировала информационно-психологические операции, направленные на дестабилизацию.

В частности, в информационном пространстве появились очередные фейки о ситуации на украинско-венгерской границе.

Читайте также
РФ ведет новую дезинформационную кампанию вокруг Запорожской АЭС — ЦПД
ЗАЕС

ВСУ, Курськ, Фейк, Фейкові новини, Хімічна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь