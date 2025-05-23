Россия вбрасывает фейки, что ВСУ применяют химическое оружие на Курщине и “минируют игрушки” — ЦПД

Центр противодействия дезинформации зафиксировал очередную волну фейковых сообщений со стороны российских пропагандистских ресурсов, направленную на дискредитацию Сил обороны Украины.

РФ распространяет новые фейки

Одним из новых фейков является утверждение о якобы обнаружении украинских химических боеприпасов на Курщине.

Однако никаких улик российская сторона не приводит.

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Более того, даже обнародованные видеозаписи не подтверждают ни принадлежность этих боеприпасов украинским военным, ни наличие у них ядовитых веществ.

– Такие обвинения типичны для российской пропаганды. Ни одно из них никогда не было подкреплено доказательствами, — отметили в Центре.

Также распространяются очередные вбросы о якобы массовом минировании украинскими военными населенных пунктов на Курщине.

В частности, речь идет даже о фейках по минированию детских игрушек. Никакого доказательства этих утверждений нет.

В Центре подчеркивают, что цель таких сообщений неизменна попытка дискредитировать Вооруженные Силы Украины и отвлечь внимание от собственных военных преступлений на территории Украины.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщалось, что на фоне международных усилий по мирному урегулированию войны в Украине Россия активизировала информационно-психологические операции, направленные на дестабилизацию.

В частности, в информационном пространстве появились очередные фейки о ситуации на украинско-венгерской границе.

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