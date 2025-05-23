Росія вкидає фейки, що ЗСУ застосовують хімічну зхброю на Курщині та “мінують іграшки” – ЦПД

Центр протидії дезінформації зафіксував чергову хвилю фейкових повідомлень з боку російських пропагандистських ресурсів, спрямовану на дискредитацію Сил оборони України.

РФ розповсюджує нові фейки

Одним із нових фейків є твердження про начебто виявлення українських хімічних боєприпасів на Курщині.

Проте жодних доказів російська сторона не наводить.

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Ба більше — навіть оприлюднені відеозаписи не підтверджують ані належність цих боєприпасів українським військовим, ані наявність у них отруйних речовин.

– Такі звинувачення є типовими для російської пропаганди. Жодне з них ніколи не було підкріплене доказами, — зазначили в Центрі.

Також поширюються чергові вкиди про нібито масове мінування українськими військовими населених пунктів на Курщині.

Зокрема, йдеться навіть про фейки щодо мінування дитячих іграшок. Жодного підтвердження цих тверджень немає.

У Центрі підкреслюють, що мета таких повідомлень незмінна — спроба дискредитувати Збройні Сили України та відволікти увагу від власних воєнних злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що на тлі міжнародних зусиль щодо мирного врегулювання війни в Україні Росія активізувала інформаційно-психологічні операції, спрямовані на дестабілізацію.

Зокрема, в інформаційному просторі з’явилися чергові фейки про ситуацію на українсько-угорському кордоні.

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