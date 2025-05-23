СССР распался, к счастью и навсегда: МИД Украины высмеяло ностальгию Кремля

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на заявление советника президента РФ по поводу “юридической недействительности” распада Советского Союза.

В МИД отреагировали на заявления РФ по поводу “недействительности” распада СССР

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что распад СССР в 1991 году стал одним из символов надежды для мира.

– Распад СССР в 1991 году был одним из моментов наибольшей надежды в конце 20 века. Советский Союз распался — к счастью и навсегда, – сказал он.

Тихий также призвал не прибегать к “юридическим фантазиям” и отметил абсурдность ностальгии по тоталитарному прошлому.

Сейчас смотрят

– Вместо того чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших условий, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что его не было. Хватит уже глуповатой советской ностальгии, — добавил спикер.

Что этому предшествовало

Напомним, 22 мая главы комитета Госдумы РФ по вопросам защиты семьи, материнства и детства Нина Останина выразила готовность депутатов поднять вопрос законности распада СССР.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), это может быть основой для будущего отрицания суверенитета Украины и Беларуси.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.