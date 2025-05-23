СРСР розпався, на щастя та назавжди: МЗС України висміяло ностальгію Кремля

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на заяву радника президента РФ щодо “юридичної недійсності” розпаду Радянського Союзу.

В МЗС відреагували на заяви РФ щодо “недійсності” розпаду СРСР

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що розпад СРСР у 1991 році став одним із символів надії для світу.

– Розпад СРСР у 1991 році був одним із моментів найбільшої надії наприкінці 20 століття. Радянський Союз розпався — на щастя та назавжди, – сказав він.

Тихий також закликав не вдаватися до “юридичних фантазій” і наголосив на абсурдності ностальгії за тоталітарним минулим.

Зараз дивляться

– Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його не було. Досить уже дурнуватої радянської ностальгії, — додав речник.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 22 травня голови комітету Держдуми РФ з питань захисту сім’ї, материнства і дитинства Ніна Останіна висловила готовність депутатів порушити питання законності розпаду СРСР.

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), це може бути підґрунтям для майбутнього заперечення суверенітету України та Білорусі.

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