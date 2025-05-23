Росія відновлює наративи про “незаконний” розпад СРСР: в ISW пояснили мету агресора

Російська влада повертається до риторики, яка ставить під сумнів законність розпаду Радянського Союзу у 1991 році.

Росія заявляє про незаконність розпаду СРСР

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), це може бути підґрунтям для майбутнього заперечення суверенітету України та Білорусі.

ISW звертає увагу на заяву Ніни Останіної, голови комітету Держдуми з питань захисту сім’ї, материнства і дитинства, яка 22 травня висловила готовність депутатів порушити питання законності розпаду СРСР.

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Вона підтримала слова радника президента РФ Антона Кобякова, який днем раніше заявив, що засновницький орган Союзу не брав участі в його розпуску, а отже, СРСР начебто досі юридично існує.

– Російська влада періодично повертається до фальшивих наративів про незаконність розпуску Радянського Союзу та закликів до його відновлення щонайменше з 2014 року. Такі кампанії активізувалися у 2021 і 2023 роках. Кремль також прагне фактичної анексії Білорусі в межах Союзної держави та продовжує заперечувати незалежність України, – зазначено у звіті ISW.

На думку аналітиків, можливо, Кремль доручає посадовцям нижчого рівня запускати ці меседжі у внутрішній інформпростір, щоб у перспективі мати можливість відмовитися від визнання України та Білорусі як незалежних країн і просувати ідею об’єднання їх із Росією.

При цьому у звіті наголошується, що подібні заяви поки що не отримали офіційного розвитку з боку вищих російських посадовців.

Тому, на думку ISW, нова хвиля цієї кампанії навряд чи матиме короткострокові наслідки.

Аналітики також звертають увагу на те, що офіційна Москва і прокремлівські ЗМІ активно дискредитують українську переговорну команду та державну владу, що, ймовірно, може затягнути будь-які спроби поновлення діалогу між країнами.

– Це частина послідовної стратегії Кремля, яка має створити підстави для того, щоб Росія змогла у зручний для себе момент відмовитися від виконання можливих мирних домовленостей. Також це відповідає курсу Москви на зміну українського уряду та встановлення проросійської влади, – йдеться у звіті.

Трамп поговорив з Путіним

19 травня президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з Володимиром Путіним. Після цього він заявив про необхідність негайного початку мирних переговорів між Росією та Україною.

Згодом він провів окремі перемовини з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.

Президент України після цих контактів заявив, що розглядається можливість зустрічі переговорних команд на високому рівні — потенційно, в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, своєю чергою, повідомила, що обговорювала це питання з Папою Римським, який висловив готовність прийняти переговорників у Ватикані.

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