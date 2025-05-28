Образование под землей: сколько подземных школ в Украине появится в ближайшее время

В рамках государственной образовательной политики, направленной на постепенное возвращение учеников к офлайн-обучению, правительство разработало проект сети подземных школ в прифронтовых регионах. Как сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров, сейчас строится около 200 таких заведений.

Факты ICTV узнавали, сколько подземных школ в Украине.

Сколько в Украине строится подземных школ

Во время форума Образование новой Украины в Киеве Федоров отметил, что уже смоделирована сеть подземных школ. Сейчас в процессе сооружения примерно 200 объектов. Многие школы уже имеют укрытия.

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Модель также предусматривает обеспечение школьными автобусами, чтобы максимально охватить детей обучением.

Сколько подземных школ построено в Украине

Первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец уточнил, что из этих 200 школ на сегодня уже построено 15. Он подчеркнул, что подземные учебные пространства проектируются как многофункциональные — они смогут использоваться и после завершения боевых действий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на форуме, отметил, что до конца года планируется сдать в эксплуатацию еще более 180 таких заведений. По его словам, укрытия различного типа имеют уже 80% украинских школ.

Кудрявец также сообщил, что в рамках реформы образования будет создано более 100 современных STEM-лабораторий, построено 210 новых пищеблоков и обустроено 980 учебных центров с фокусом на национальную безопасность.

На реализацию этих изменений в 2024-2025 годах предусмотрено рекордные 22,5 млрд грн из бюджета.

По данным Госстата, в начале 2024/25 учебного года в Украине функционировало 12,3 тыс. учреждений общего среднего образования. При этом, по словам вице-премьера — министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, в государственном реестре насчитывается более 4 тыс. поврежденных объектов образования, что составляет более 10% от общего количества. Уже восстановлено более 10% из них.

Где работают подземные школы в Украине

Подземные учебные заведения возводят в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (в частности в Кривом Роге), Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

Харьков стал первым прифронтовым городом, где местные власти начали испытывать формат подземного обучения — в 2023 году первые занятия проводились непосредственно на станциях метро. Именно в Харькове весной 2024 года открыли и первую полноценную подземную школу.

Напомним, что недавно в Запорожье заработала еще одна подземная школа — первая в Заводском районе. Это не первое учебное заведение такого формата в пределах области. О ее открытии сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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