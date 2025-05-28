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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Освіта під землею: скільки підземних шкіл в Україні з’явиться найближчим часом

скільки підземних шкіл в Україні,
Фото: Pexels

У межах державної освітньої політики, спрямованої на поступове повернення учнів до офлайн-навчання, уряд розробив проєкт мережі підземних шкіл у прифронтових регіонах. Як повідомив віцепрем’єр і глава Мінцифри Михайло Федоров, наразі будується близько 200 таких закладів. 

Факти ICTV дізнавалися, скільки підземних шкіл в Україні. 

Скільки в Україні будується підземних шкіл 

Під час форуму Освіта нової України в Києві Федоров зазначив, що вже змодельована мережа підземних шкіл. Зараз у процесі спорудження приблизно 200 об’єктів. Багато шкіл уже мають якісні укриття.  

Зараз дивляться

Модель також передбачає забезпечення шкільними автобусами, аби максимально охопити дітей навчанням.  

Скільки підземних шкіл побудовано в Україні 

Перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець уточнив, що з цих 200 шкіл на сьогодні вже зведено 15. Він підкреслив, що підземні навчальні простори проєктуються як багатофункціональні — вони зможуть використовуватись і після завершення бойових дій. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на форумі, зазначив, що до кінця року планується здати в експлуатацію ще понад 180 таких закладів. За його словами, укриття різного типу мають вже 80% українських шкіл. 

Кудрявець також повідомив, що в рамках реформи освіти буде створено понад 100 сучасних STEM-лабораторій, збудовано 210 нових харчоблоків та облаштовано 980 навчальних осередків з фокусом на національну безпеку. 

На реалізацію цих змін у 2024–2025 роках передбачено рекордні 22,5 млрд грн з бюджету. 

За даними Держстату, на початку 2024/25 навчального року в Україні функціонувало 12,3 тис. закладів загальної середньої освіти. При цьому, за словами віцепрем’єра — міністра з відновлення України Олексія Кулеби, у державному реєстрі нараховується понад 4 тис. пошкоджених об’єктів освіти, що становить понад 10% від загальної кількості. Вже відновлено понад 10% із них. 

Де працюють підземні школи в Україні 

Підземні навчальні заклади зводять у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській (зокрема в Кривому Розі), Херсонській, Чернігівській та Сумській областях. 

Харків став першим прифронтовим містом, де місцева влада розпочала випробовувати формат підземного навчання — у 2023 році перші заняття проводилися безпосередньо на станціях метро. Саме в Харкові навесні 2024 року відкрили й першу повноцінну підземну школу. 

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі запрацювала ще одна підземна школа — перша у Заводському районі. Це не перший навчальний заклад такого формату в межах області. Про її відкриття повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. 

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