РФ просунулася біля Олександрії на Сумщині: як виглядає карта боїв

Аналітичний проєкт DeepState, який відстежує зміни на фронті, повідомляє про просування російських військ в районі села Олександрія у Сумській області.

Де просувається Росія в Україні

Як зазначають у DeepState, ворог окупував Єлизаветівку Донецької області, а також просунувся біля Гнатівки, Олександрії та в Багатирю.

На карті аналітичного проєкту можна побачити, що станом на 30 травня частина території в районі села Олександрія у Сумській області біля кордону з Росією позначена як окупована, а частина – як сіра зона.

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Якщо порівнювати з ситуацією, відображеній на карті 29 травня, то окупованої частини майже не було, а територія з іншого боку кордону була позначена як контрольована Силами оборони України.

Варто зазначити, що наразі у Генеральному штабі ЗСУ офіційно не підтверджували та не спростовували інформацію про окупацію населеного пункту Олександрія на Сумщині.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку та зосередили зусилля на прикордонні Сумської області.

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