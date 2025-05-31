Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Масова бійка з ТЦК в Кам’янці: Сирський ініціював службове розслідування
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ просунулася біля Олександрії на Сумщині: як виглядає карта боїв

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Аналітичний проєкт DeepState, який відстежує зміни на фронті, повідомляє про просування російських військ в районі села Олександрія у Сумській області.

Де просувається Росія в Україні

Як зазначають у DeepState, ворог окупував Єлизаветівку Донецької області, а також просунувся біля Гнатівки, Олександрії та в Багатирю.

На карті аналітичного проєкту можна побачити, що станом на 30 травня частина території в районі села Олександрія у Сумській області біля кордону з Росією позначена як окупована, а частина – як сіра зона.

Зараз дивляться
Олександрія на Сумщині

Олександрія на Сумщині – ситуація 30 травня. Фото: DeepState

Якщо порівнювати з ситуацією, відображеній на карті 29 травня, то окупованої частини майже не було, а територія з іншого боку кордону була позначена як контрольована Силами оборони України.

Олександрія на Сумщині

Олександрія на Сумщині – ситуація 29 травня. Фото: DeepState

Варто зазначити, що наразі у Генеральному штабі ЗСУ офіційно не підтверджували та не спростовували інформацію про окупацію населеного пункту Олександрія на Сумщині.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку та зосередили зусилля на прикордонні Сумської області.

Читайте також
Україна не буде просто чекати, коли РФ дозріє до завершення війни – Зеленський
Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніСумська областьУкраїна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь