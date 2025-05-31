Армия РФ активизировала наступательные действия на Запорожском направлении – Сырский

Российские оккупационные войска значительно активизировались на Запорожском направлении.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский после итогового совещания по результатам деятельности Сил обороны Украины в мае.

Ситуация на фронте: самые проблемные направления

— Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия, — подчеркнул генерал.

В то же время он отметил, что украинские защитники продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери.

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— Принимаем меры для повышения устойчивости обороны наших войск путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника. Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора, — добавил главком.

По его словам, по оккупантам активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы — только за май враг потерял более 34 тыс. личного состава.

А в глубоком тылу на территории РФ, как отметил Сырский, средствами DeepStrike в мае нанесены удары по 58 военным объектам.

— Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке. Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы, — рассказал главком, отметив, что противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

По состоянию на вечер 30 мая, ситуация в приграничных районах Сумской области остается сложной, а эвакуация продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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