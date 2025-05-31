Армия РФ активизировала наступательные действия на Запорожском направлении – Сырский
Российские оккупационные войска значительно активизировались на Запорожском направлении.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский после итогового совещания по результатам деятельности Сил обороны Украины в мае.
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— Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия, — подчеркнул генерал.
В то же время он отметил, что украинские защитники продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери.
— Принимаем меры для повышения устойчивости обороны наших войск путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника. Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора, — добавил главком.
По его словам, по оккупантам активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы — только за май враг потерял более 34 тыс. личного состава.
А в глубоком тылу на территории РФ, как отметил Сырский, средствами DeepStrike в мае нанесены удары по 58 военным объектам.
— Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке. Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы, — рассказал главком, отметив, что противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.
По состоянию на вечер 30 мая, ситуация в приграничных районах Сумской области остается сложной, а эвакуация продолжается.
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