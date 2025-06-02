Серьезная пощечина для РФ: Малюк подытожил результаты спецоперации Паутина

Во время спецоперации Паутина 1 июня дроны СБУ атаковали четыре военных аэродрома на территории России. В результате удалось попасть в 41 вражеский самолет, среди которых — транспортный А-50 и бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Массированная атака на аэродромы РФ

По его словам, СБУ будет делать все возможное, чтобы защитить Украину от российских обстрелов.

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— Уничтожение вражеских бомбардировщиков — это задача, которую перед нами поставил президент Украины Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что возмездие неизбежно, — подчеркнул Василий Малюк.

Служба безопасности Украины готовила спецоперацию Паутина более полутора лет. Дроны СБУ атаковали сразу на четыре военных аэродрома России — Белая, Дягилево, Оленья и Иваново.

По словам Малюка, благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации — речь идет о 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования. Ориентировочная стоимость пораженных самолетов более 7 млрд долларов.

— Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ, — подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Как происходила спецоперация СБУ Паутина

По словам Василия Малюка, спецоперация Паутина происходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с точки логистики.

Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, затем — мобильные деревянные домики. Дроны спрятали под крыши домиков, а сами домики разместили на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, дроны взлетели и направились на поражение бомбардировщиков.

Глава СБУ подчеркнул, что российская военная авиация — это законные цели для уничтожения.

— Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько Россия будет терроризировать украинцев ракетами и Шахедами, — отмечает Василий Малюк.

По его словам, все сотрудники СБУ, привлеченные к выполнению этой спецоперации, уже давно вернулись в Украину.

Василий Малюк отметил, что Украина не позволит россиянам безнаказанно и бесконечно бомбить наши города и убивать украинцев: Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде — на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и из-под земли.

Источник : СБУ

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