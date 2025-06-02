10 млн на рік: у Міноборони озвучили можливості України з виробництва дронів

Наразі український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) може виробляти 10 млн дронів на рік. Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко під час форуму з безпеки Діалог Шангрі-Ла в Сінгапурі.

– Україна вивела галузь БпЛА на новий рівень і розвиває інноваційні рішення в повітрі, на землі і в воді, – йдеться в повідомленні.

Доктринальні зміни

Олександр Козенко також зазначив, що якщо враховувати досвід, який набувають українські оператори безпілотників щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження.

Заступник міністра оборони повідомив, що загалом дрони завдають 80% від усіх уражень на фронті.

Зараз дивляться

Також чиновник запропонував міжнародним оборонним компаніям співпрацювати з українським ОПК, зокрема фінансувати виробництво, створювати спільні підприємства та обмінюватися досвідом.

Масова атака на аеродроми РФ

Нагадаємо, що під час спецоперації Павутина 1 червня дрони СБУ атакували чотири військові аеродроми на території Росії. В результаті вдалося уразити 41 ворожий літак, серед яких — транспортний А-50 і бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, СБУ робитиме все можливе, щоб захистити Україну від обстрілів.

Фото: Міноборони

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.