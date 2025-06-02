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3 мин.

На аэродромах РФ уничтожено не менее 13 самолетов — ЦПД

Массированная атака на аэродромы РФ 1 июня: сколько самолетов уничтожено
Фото: Getty Images

Во время массированной атаки дронов по военным аэродромам на территории России уничтожено не менее 13 российских самолетов.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Удар по аэродромам РФ

— Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах, — отметил Андрей Коваленко.

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Ранее руководитель ЦПД сообщил, что самолеты поражены на тех аэродромах, с которых россияне готовили очередной обстрел Украины.

Напомним, что 1 июня СБУ провела спецоперацию Паутина, в результате которой на ряде российских аэродромов пылали транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики, среди которых А-50, Ту-95  и Ту-22М3. Сообщалось о поражении более 40 самолетов.

По данным СБУ, ориентировочная стоимость стратегической авиации РФ, которая попала под удар дронов составляет 7 млрд долларов США.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, уничтожение и повреждение такого количества самолетов стратегической авиации нанесло колоссальный удар по стратегическому паритету, который Россия, например, имела с США. Эти самолеты являются частью ядерной триады. Кроме того, эти самолеты Россия не строила — она может их только обслуживать. Поэтому, вероятно, потери для российской авиации невосполнимы.

Американское издание The Washington Post написало, что украинцы переписали правила ведения войны, как в свое время это сделала Япония, атаковав в 1941 году Перл Гарбор на Гавайях. Тогда японская авиация, запущенная с шести авианосцев, смогла уничтожить и повредить 328 американских самолетов и 19 кораблей ВМС США, в том числе восемь линкоров.

Теперь украинцы совершили неожиданную атаку на пять российских авиабаз, расположенных далеко от фронта — две из них за тысячи километров на Крайнем Севере и в Сибири.

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