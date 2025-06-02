На аеродромах РФ знищено щонайменше 13 літаків – ЦПД

Під час масованої атаки дронів по військових аеродромах на території Росії знищено щонайменше 13 російських літаків.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Удар по аеродромах РФ

– Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах, — наголосив Андрій Коваленко.

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Раніше керівник ЦПД повідомив, що літаки уражено на тих аеродромах, з яких росіяни готували черговий обстріл України.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела спецоперацію Павутина, в результаті якої на низці російських аеродромів палали транспортні літаки та стратегічні бомбардувальники, зокрема серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3. Повідомлялося про ураження понад 40 літаків.

За даними СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації РФ, яка потрапила під удар дронів становить 7 млрд доларів США.

На думку політолога Ігоря Рейтерович, знищення і пошкодження такої кількості літаків стратегічної авіації завдало колосального удару по стратегічному паритету, який Росія, наприклад, мала зі США. Ці літаки є частиною ядерної тріади. Крім того, ці літаки Росія не будувала – вона може їх лише обслуговувати. Тому, ймовірно, втрати для російської авіації невідновні.

Американське видання The Washington Post написало, що українці переписали правила ведення війни, як свого часу це зробила Японія, атакувавши у 1941 році Перл Гарбор на Гаваях. Тоді японська авіація, запущена з шести авіаносців, змогла знищити та пошкодити 328 американських літаків і 19 кораблів ВМС США, зокрема вісім лінкорів.

Тепер українці здійснили несподівану атаку на п’ять російських авіабаз, розташованих далеко від фронту – дві з них за тисячі кілометрів на Крайній Півночі і в Сибіру.

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