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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
2 мин.

РФ обстреляла Херсон: среди раненых – пятилетний ребенок

Обстріл Херсону 27 березня 2025
Фото: ГСЧС

РФ снова обстреляла Херсон: в результате атаки вражеских дронов двое мужчин и пятилетний ребенок получили ранения. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Последствия вражеских обстрелов

Обстрелы Херсонской области со стороны российских оккупантов не прекращаются. Правобережная часть области, включая Херсон, регулярно подвергается атакам, тогда как левый берег остается под контролем РФ.

2 июня российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону, применяя дроны-камикадзе.

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Примерно после 8:00 в Центральном районе города зафиксировали взрыв, в результате которого 60-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был срочно госпитализирован — медики сейчас выясняют степень тяжести его ранений.

В Корабельном районе ранения получил пятилетний мальчик, медики диагностировали сотрясение мозга и минно-взрывную травму. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

В 8:40 в том же районе в результате удара дрона по гражданскому автомобилю пострадал 55-летний мужчина — его доставили в больницу для дальнейшего обследования.

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Источник: Херсонская ОВА

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