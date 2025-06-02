РФ обстріляла Херсон: серед поранених – п’ятирічна дитина

РФ знову обстріляла Херсон: через атаку ворожих дронів двоє чоловіків і п’ятирічна дитина дістали поранень. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Наслідки ворожих обстрілів

Обстріли Херсонщини з боку російських окупантів не припиняються. Правобережна частина області, включно з Херсоном, регулярно зазнає атак, тоді як лівий берег залишається під контролем РФ.

2 червня російські війська вкотре завдали удару по Херсону, застосовуючи дрони-камікадзе.

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Приблизно після 8:00 в Центральному районі міста зафіксували вибух внаслідок чого 60-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму й був терміново госпіталізований — медики наразі з’ясовують ступінь тяжкості його поранень.

У Корабельному районі поранення зазнав п’ятирічний хлопчик, медики діагностували струс мозку та мінно-вибухову травму. Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів.

О 8:40 у тому ж районі в результаті удару дрона по цивільному автомобілю постраждав 55-річний чоловік — його доправили до лікарні для подальшого обстеження.

Джерело: Херсонська ОВА

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