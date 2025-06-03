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Проверяют ли освобожденных из плена украинцев на связи с РФ: ответ Юсова

Андрій Юсов
Фото: УНИАН

Всех украинцев, которых освобождают из российского плена, проверяют на возможное сотрудничество с врагом. Это происходит, поскольку во время плена на людей могли давить и манипулировать ими.

Об этом рассказал заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в интервью Укринформу.

Проведение проверки военных, освобожденных из плена

Юсов напомнил, что списки на обмен формируют обе стороны — как украинская, так и российская.

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— Что касается контрразведывательной работы, она продолжается, есть соответствующие органы, которые за это отвечают и, безусловно, такая проверка происходит. И по ее результатам происходят процессуальные действия в рамках украинского законодательства. Поэтому, безусловно, это все без внимания не остается, — подчеркнул он.

На вопрос, были ли случаи выявления диверсантов среди освобожденных, Юсов ответил, что таких примеров в “чистом понимании” не было. По его словам, это было бы либо очень сложно, либо просто бессмысленно.

— Но, безусловно, с каждым, кто был в плену, так или иначе работали вражеские спецслужбы, ими пытались манипулировать, на семьи могли пытаться влиять. Поэтому государство все это проверяет, — добавил он.

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Источник: Укринформ

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