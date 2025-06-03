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Чи перевіряють звільнених з полону українців на зв’язки з РФ: відповідь Юсова

Андрій Юсов
Фото: УНІАН

Усіх українців, яких звільняють із російського полону, перевіряють на можливу співпрацю з ворогом. Це відбувається, оскільки під час полону на людей могли тиснути та маніпулювати ними.

Про це розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

Проведення перевірки військових, звільнених із полону

Юсов нагадав, що списки на обмін формують обидві сторони – як українська, так і російська.

Зараз дивляться

– Стосовно контррозвідувальної роботи, вона триває, є відповідні органи, які за це відповідають і, безумовно, така перевірка відбувається. І за її наслідками відбуваються процесуальні дії в межах українського законодавства. Тому, безумовно, це все без уваги не залишається, – наголосив він.

На запитання, чи були випадки виявлення диверсантів серед звільнених, Юсов відповів, що таких прикладів у “чистому розумінні” не було. За його словами, це було б або дуже складно, або просто безглуздо.

– Але, безумовно, з кожним, хто був у полоні, так чи інакше працювали ворожі спецслужби, ними намагалися маніпулювати, на родини могли пробувати впливати. Тому держава це все перевіряє, – додав він.

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Джерело: Укрінформ

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