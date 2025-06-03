Эксперт объяснил, станет ли меньше ударов РФ по Украине в результате операции Паутина

Операция Паутина, реализованная Службой безопасности Украины 1 июня, действительно может повлиять на ракетные обстрелы России. Если количество носителей ракет у врага уменьшилось, тогда он может меньше запустить их для ударов по Украине.

Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью РБК-Украина.

Как операция Паутина повлияет на ракетные обстрелы РФ по Украине

— Довольно мало самих ракетоносителей ракет Х-101. Очень спекулятивные оценки есть. В общем под вопросом, сколько у них вообще этих самолетов, потому что есть разная категория. Есть бумажный показатель, он уже отличается. Одни источники — 40, другие — 60. Этот промежуток. Это бумажное количество, — сказал Катков.

По его словам, главный вопрос — сколько таких самолетов россияне имеют физически в принципе.

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Он отметил, что от общего бумажного количества необходимо отнять те, которые не находятся в летном состоянии — так называемые “трупы”.

Речь идет о бортах, которые уже точно никуда не полетят, ведь они уже стали источником запасных частей.

— Процесс, когда ты раскомплектовываешь какую-то машину, называется каннибализм. Часть из этих 40-60 уже расканибалена. Она уже точно никуда не полетит, — убежден эксперт.

Катков отметил, что не все самолеты Ту-95, которые остались, могут нести ракеты Х-101. Некоторые из них являются немодернизированными и несут только Х-555, которые враг довольно ограниченно использует, потому что они уже не производятся.

По его словам, ракеты Х-101 не влезают в барабан, поэтому россияне могут установить их только на подкрылочные пилоны.

Эксперт рассказал, что из общего количества можно отнять истребители не в летном состоянии и те, которые не могут нести Х-101.

Он выразил убеждение, что операция настолько качественно планировалась, что СБУ, скорее всего, поразила только борта в летном состоянии, а также била по самолетам, которые используют для ракетных ударов, то есть несут Х-101.

Катков утверждает, что если у врага уменьшилось количество носителей ракет Х-101, то он может запустить меньше ракет.

— Для понимания — сколько в не летном состоянии может быть бортов у врага. По Ту-160 информация более точная, потому что их очень мало выпущено. Сейчас у РФ от 12 до 18 Ту-160. Из них пять находятся на казанском заводе на ремонте, обслуживании, модернизации, — посчитал он.

По словам Каткова, еще на авиабазах стоят борта, которые просто ждут своей очереди, потому что на завод уже не помещаются.

Недавно в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что уничтожен 41 самолет в результате спецоперации Паутина, которую СБУ провела 1 июня на территории России.

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