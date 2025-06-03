Сумщина больше всего страдает от вражеских атак КАБами — Игнат

Сумская область сейчас больше всего страдает от атак управляемыми авиационными бомбами, которые долетают на 20-25 километров в глубину. КАБы не точные, однако враг запускает их очень много.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украинские КАБы

В то же время и Украина бьет противника КАБами. Но в отличие от российских КАБов, наши — это высокоточное оружие. По словам наших пилотов, такие КАБы попадают в радиусе одного метра точно в цель.

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— Наша авиация работает ежедневно, ракеты летят, противорадиолокационные ракеты различных типов, которые могут поражать цели, а также управляемые авиабомбы американского, французского производства, — отмечает представитель Воздушных сил ВСУ.

В мае украинская авиация ударила авиабомбами по командным пунктам врага, пунктам управления беспилотниками.

— Наращивается беспилотная авиация, дроны различных типов, которыми атакуют эффективно и мы, и, к сожалению, противник. Поэтому это очень приоритетная цель. (Нами) Атакуются и другие объекты — такие как склады боеприпасов, техника — все, что заказывает, так сказать, старший начальник. Разведка работает, все уничтожается, — подчеркнул Юрий Игнат.

Но российская авиация атакует КАБами чуть ли не в 10 раз больше. По словам представителя Воздушных сил, враг авиабомбами стирает с лица земли тот или иной населенный пункт тактикой продавливания, которую начали еще в Авдеевке.

— Если помните, там за сутки прилетало по 200 КАБов. Для того времени это было очень много. А сейчас мы такое видим фактически постоянно на линии фронта. Это наращивание боевых действий. И таким образом противник наносит удары теми КАБами и другим вооружением, есть еще неуправляемые авиационные ракеты и т. д., — говорит Юрий Игнат.

По его словам, в мае наша противовоздушная оборона уничтожила более 3 800 Шахедов и дронов-имитаторов.

2 июня россияне ударили по Сумах — есть попадания в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе. Ранения обломками получили две женщины.

Ночью 27 мая российские войска атаковали Сумы ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Из-за попадания дрона загорелось промышленное предприятие.

Источник : Украинская правда

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