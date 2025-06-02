Взрывы в Сумах: РФ атаковала промышленную инфраструктуру, ранены две женщины

Взрывы в Сумах прогремели сегодня около 10:15 — есть попадания в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Взрывы в Сумах 2 июня: что известно

По данным областной администрации, в результате обстрела Сум ранения осколками получили две женщины — 57 и 43 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки и тип вражеского оружия уточняется.

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