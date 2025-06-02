Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрывы в Сумах: РФ атаковала промышленную инфраструктуру, ранены две женщины
Взрывы в Сумах прогремели сегодня около 10:15 — есть попадания в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
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По данным областной администрации, в результате обстрела Сум ранения осколками получили две женщины — 57 и 43 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки и тип вражеского оружия уточняется.
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