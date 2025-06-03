Сумщина найбільше потерпає від ворожих атак КАБами – Ігнат

Сумська область зараз найбільше потерпає від атак керованими авіаційними бомбами, які долітають на 20–25 кілометрів у глибину. КАБи не точні, проте ворог запускає їх дуже багато.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Українські КАБи

Водночас й Україна б’є противника КАБами. Та на відміну від російських КАБів, наші – це високоточна зброя. За словами наших пілотів, такі КАБи влучають в радіусі одного метра точно в ціль.

Зараз дивляться

– Наша авіація працює щодня, ракети летять, протирадіолокаційні ракети різних типів, які можуть вражати цілі, а також керовані авіабомби американського, французького виробництва, – зауважує речник Повітряних сил ЗСУ.

У травні українська авіація вдарила авіабомбами по командних пунктах ворога, пунктах управління безпілотниками.

– Нарощується безпілотна авіація, дрони різних типів, якими атакують ефективно і ми, і, на жаль, противник. Тому це дуже пріоритетна ціль. (Нами) Атакуються й інші об’єкти – такі як склади боєприпасів, техніка – все, що замовляє, так би мовити, старший начальник. Розвідка працює, все знищується, – наголосив Юрій Ігнат.

Але російська авіація атакує КАБами чи не в 10 разів більше. За словами речника Повітряних сил, ворог авіабомбами стирає з лиця землі той чи інший населений пункт тактикою продавлення, яку започаткували ще в Авдіївці.

– Якщо пам’ятаєте, там за добу прилітало по 200 КАБів. Для того часу це було дуже багато. А зараз ми таке бачимо фактично постійно на лінії фронту. Це нарощення бойових дій. І так противник завдає ударів тими КАБами й іншим озброєнням, є ще некеровані авіаційні ракети тощо, – каже Юрій Ігнат.

За його словами, у травні наша протиповітряна оборона знищила понад 3 800 Шахедів та дронів-імітаторів.

2 червня росіяни вдарили по Сумах – є влучання в об’єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі. Поранення уламками отримали дві жінки.

Вночі 27 травня російські війська атакували Суми ударними дронами та керованими авіабомбами. Через влучання дрона загорілося промислове підприємство.

Джерело : Українська правда

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